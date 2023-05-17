الشباب والرياضة: استلام 10 مراكز تخاطب وتنمية مهارات أصحاب الهمم

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف)، أعمال المتابعة واستلام 10 مراكز تخاطب وتنمية المهارات لأصحاب الهمم ليصبح إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات 68 مركزا علي مستوي الجمهورية .

يأتي ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث شملت المرحلة الثامنة مراكز شباب( ديمقراط بالأقصر، سفاجا بالبحر الأحمر، اهناسيا ببني سويف، طبهار بالفيوم، العياط بالجيزة، نشا بالدقهلية، الداخلة بالوادى الجديد، نادي المعاقين بالعريش، الفتح بأسيوط)، بهدف بتقديم الخدمة بالمجان بشكل كامل.

يذكر أن هذه المراكز مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة، وتقدم جلسات التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، التكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء.