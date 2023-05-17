عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننتظر التطبيق على الأرض..

برلماني : تعدد الموافقات الرئاسية وتأسيس الشركات أبرز مكاسب الأعلى للاستثمار

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك حراك غير عادى فى هذا الملف على وجه التحديد، بداية من حزمة القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، مرورا بمناقشة المحور الاقتصادى فى نفس ذات اللحظة بالحوار الوطنى، انتهاء بحزمة الحوافز التشجيعية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى هذا الصدد.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الأعلى للاستثمار ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بالملف على وجه التحديد ومواكبة للتطورات الكبيرة التى يشهدها الاستثمار بمختلف دول العالم خاصة فى الآونة الأخيرة وأن هناك إجراءات فى بعض الدول تنتهى خلال 4 ساعات عمل للانتهاء من استخراج التراخيص ورخص التشغيل نهائيا.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن من أبرز القرارات فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وحل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وذلك من خلال الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وفيما يخص المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، تم إصدار قرار بشأن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" .

وأكد هندى، على أن أهم المكاسب ملف تخصيص الأراضى، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهذا بدوره كان من أبرز المطالب للمستثمرين خلال الآونة الأخيرة ولهذا سيشهد ملف الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تنعكس على الاقتصاد القومى وعلى الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك من الموارد والمقومات ما يجعلها مؤهلة لذلك فى ظل ما تشهده البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية حيث قفزت مصر على مؤشر البنية التحتية من المركز الـ100 فى عام 2014 إلى المركز الـ50 وفقا لخطة التنمية وهذا بدوره سينعكس على ملف الاستثمار والصناعة والزراعة بشكل عام .

لجنة الشئون الاقتصادية عمرو هندي وزارة العدل مجلس النواب الحوار الوطني حزمة الحوافز ملف الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

ترشيحاتنا

بقيمة 500مليون دولار.. MLS الأمريكية تبرم صفقة رياضية مع رجل الأعمال محمد منصور

مرتضى منصور: لن أعود للزمالك إلا بحكم قضائي يمحو عار لقب المعزول

السيسي يبحث مع رئيس شركة أباتشي الأمريكية تطورات البترول والغاز

رئيس بولندا: قدمنا جميع مقاتلات ميج-29 التي لدينا لـ أوكرانيا

الانتخابات التركية.. ماذا يخبئ أردوغان للمعارضة بجولة الإعادة

الذهب يعود لسابق عهده| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

فيديو

زلزال كبير يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار

سعرها ومواصفاتها وهل تصدرها للخارج؟.. تفاصيل أول سيارة مغربية الصنع

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ