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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للاتصالات

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  تزامنًا مع اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


تناول الإنفوجراف  أبرز المعلومات العامة حول حالة الاتصالات في العالم ومدى الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، بل الفجوة داخل الدول النامية ذاتها؛ إذ وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ما يصل إلى 27% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت. 

وعلى صعيد الدول الأقل نموًّا هناك نحو 407 ملايين شخص في أقل الدول نموًّا يستعملون الإنترنت في 2022، و720 مليون شخص فيها ما زالوا غير متصلين بالإنترنت.


كما تناول  الإنفوجراف حول مدى تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؛ فقد تطور عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي وعبر المحمول في 2023، بمتوسط 7%؛ إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول في فبراير 2023 إلى 69.47 مليون مستخدم مقارنةً بـ 64.6 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام السابق، وأصبح مشتركو الإنترنت الثابت 12.36 مليون مشترك في فبراير 2023 مقارنةً بنحو 11.55 مليون مشترك في فبراير 2022.


كما يمكنكم مطالعة أبرز الجهود الحكومية في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من خلال إصدارة جهود على طريق التنمية عدد "الرقمنة في مصر"  

 

https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7176

 

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