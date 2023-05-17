عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون معوقات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

توريد 134 ألفا و47 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

سهل وبسيط.. طلاب الإعدادية بكفر الشيخ سعداء بامتحان اللغة العربية| شاهد

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 63 ألفا و 307 طلبة وطالبات داخل 338 لجنة، كما تابع محافظ كفر الشيخ امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية في مادة اللغة الأجنبية الثانية، واطمئن محافظ كفر الشيخ خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب، مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع محافظ كفر الشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان اللغة العربية، مشيرا إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.
 

كما حرص محافظ كفر الشيخ على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجها برفع أي مخلفات أولا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات بالمجالس والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.
 

من جانبه، أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.

IMG-20230517-WA0099
IMG-20230517-WA0099
IMG-20230517-WA0098
IMG-20230517-WA0098
IMG-20230517-WA0096
IMG-20230517-WA0096
IMG-20230517-WA0095
IMG-20230517-WA0095
IMG-20230517-WA0094
IMG-20230517-WA0094
التربية والتعليم التعليمية الدراسى الثاني الفصل الدراسى الثانى للعام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين امتحان اللغة العربية امتحانات الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

موضوعات متعلقة

سهل وبسيط.. طلاب الإعدادية بكفر الشيخ سعداء بامتحان اللغة العربية| شاهد

إجراءات مشددة.. هدوء في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

توريد 134 ألفا و47 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

تطهير وتعقيم 388 لجنة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات في بيلا

كفرالشيخ: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض .. غدا

محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ المشروعات

كفر الشيخ.. صيانة وتجميل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري ببيلا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لن أعود للزمالك إلا بحكم قضائي يمحو عار لقب المعزول

السيسي يبحث مع رئيس شركة أباتشي الأمريكية تطورات البترول والغاز

رئيس بولندا: قدمنا جميع مقاتلات ميج-29 التي لدينا لـ أوكرانيا

الانتخابات التركية.. ماذا يخبئ أردوغان للمعارضة بجولة الإعادة

الذهب يعود لسابق عهده| مفاجأة جديدة بشأن عيار21.. وهذا سعر الدولار اليوم

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟.. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

فيديو

زلزال كبير يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار

سعرها ومواصفاتها وهل تصدرها للخارج؟.. تفاصيل أول سيارة مغربية الصنع

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ