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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة قيد.. رابطة الأندية في ورطة بعد إعلان موعد نهاية الدوري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

تلوح في الأفق أزمة قيد في الدوري الممتاز؛ عقب إعلان رابطة الأندية المحترفة تأخير انتهاء بطولة الدوري المحلي نظرا لمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

تأخر موعد نهاية الدوري الممتاز بحسب إعلان رابطة الأندية المحترفة؛ يتسبب في أزمة قيد وعقود اللاعبين بمختلف الأندية المصرية التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي . 

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صدى البلد يستعرض موقف رابطة الأندية المحترفة وأزمة القيد فى بطولة الدوري المحلي 
 

فى البداية أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه من الوارد تأخر مباريات النادي الأهلي عن منتصف يوليو القادم بأيام قليلة في الدوري، خصوصا مع احتمالات وصوله لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في المؤجلات هو خوض الفريق الأحمر لمونديال الأندية.

وقال سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الرابطة كانت تريد إنهاء الدوري في منتصف يوليو، ولكن من الوارد أن ينهي الأهلي مبارياته في الدوري بعد منتصف شهر يوليو بأيام قليلة، والوارد أن يمتد الدوري إلى يوم 20 يوليو بسبب مباريات الأهلي".

وأضاف عضو رابطة الأندية المحترفة: "عقدنا اجتماعًا في الرابطة، وهدفنا المزيد من التطوير وسيتم الإعلان عن شكل جديد لدرع الدوري، وسنقيم احتفالية نهاية الشهر الجاري للإعلان عن ذلك بحضور رموز الكرة المصرية".

وواصل عضو رابطة الأندية المحترفة: "الفريق الفائز باللقب هذا الموسم سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع مسمى دعائيا، مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، لأننا سنقوم ببيع اسم الدوري وسنعلن عن الراعي خلال الاحتفالية، سيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي".
 

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أزمة قيد وتأخر موعد نهاية الدوري 

 من جهته، كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن وجود أزمة قيد وعقود اللاعبين المنتهية بنهاية الموسم حال تأخر انتهاء بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ‏من بدرى أيها السادة يا ريت رابطة الأندية المحترفة تخاطب الاتحاد المصري لكى يقوم بتعديل تاريخ نهاية الموسم فى نظام مطابقة الانتقال (TMS) من 30 يونيو 2023 إلى التاريخ الفعلى لنهاية الموسم ("الدورى و كأس مصر").

وأضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: عشان هيحصل مشاكل بنسبة لعقود اللاعبين
التى تنتهى بنهاية الموسم. 

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