كيلو اللحمة بـ 250 جنيها في هذه الأماكن.. تفاصيل

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حول أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأربعاء، فى الأسواق في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.