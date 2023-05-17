الإصابة تجبر الجهاز الطبي للزمالك على سفر فتوح

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم استقر على سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للأبيض إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية بسبب تجدد إصابته في الظهر.

ويعاني فتوح من إصابة بتمزق في مفصل عضلة الحوض مما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن الفريق .

وفي سياق آخر ينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة أسون المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.