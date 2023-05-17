صحة مطروح: انطلاق امتحانات سنوات النقل بمدارس التمريض

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح صباح اليوم الأربعاء سير أعمال الامتحانات بمدارس التمريض للفرقتين الأولى والثانية.



واطمئن على سير أعمال الامتحان بصورة طبيعية ووجه بتذليل أي عقبات أو معوقات لأبنائنا الطلبة والطالبات متمنيا التوفيق للجميع.

وأشار إلى أنه لم ترد أي شكاوى عن أي صعوبة أو غموض بالورقة الامتحانية ولم تتلق غرفة عمليات مديرية الصحة أي شكاوى.

ورافق وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محمد لطفي شبانه مدير إدارة التدريب والمدارس ويسرى محمد مجاهد رئيس الكنترول ومها محمد عبد الكريم موجهة مدارس التمريض بالمديرية.