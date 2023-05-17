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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خير سند.. أهالي غزة يوجهون الشكر لمصر بعد اتفاق التهدئة

غزة
غزة

وجّه أهالي قطاع غزة الشكر إلى جمهورية مصر العربية، بسبب الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف المدنيين والأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مصر خير سند لهم.

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وقال المواطنون في غزة لــ"القاهرة الإخبارية"، إنَّهم كانوا يعيشون في رعب وسط النيران والوضع كان متوترًا والجميع كان في حالة ترقب، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة، بسبب عودة الهدوء والأمان مرة أخرى، ما له أثر كبير في تخفيف معاناة العائلات المحتاجة.  

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، الذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا ودخل حيز التنفيذ، السبت الماضي، وخرج الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين.

وكانت إسرائيل بدأت عدوانًا على قطاع غزة، 9 مايو الجاري 2023، وأسفرت غاراتها عن استشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة عدد كبير من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى قصف العديد من المباني السكنية في القطاع، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المدن في وسط وجنوب إسرائيل وفي مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة.  

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