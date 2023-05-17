سيدات تنس الطاولة بالأهلي يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الأولى

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضًا مميزًا خلال المباراة، ما ساعد لاعبات الفريق على السيطرة على أحداث اللقاء والفوز بالمباراة بنتيجة 3-0، بمشاركة كل من: دينا مشرف، وهنا جودة، وفريدة ناصر.

وكان فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي نجح في الفوز أمس، الثلاثاء، على بتروجيت بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي سيدات تنس طاولة الأهلي اليوم في المباراة الثانية مع جزيرة الورد ضمن منافسات البطولة، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة النتائج الإيجابية وانتصاراته لحسم لقب الدوري.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق 19 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.