تنس الطاولة رجال بالأهلي يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الأولى

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي، على الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب لاعبي الأهلي واستطاع من خلالها الأهلي حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق والفوز بنتيجة 3-0.

ومثّل الأهلي في المباراة: محمد البيلي، عمر عصر، يوسف عبد العزيز.

من جانبه، عبر أشرف عبد الفتاح، مدير جهاز تنس الطاولة بالنادي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق والفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في أبناء النادي، وأنهم يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب.

وواصل رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي: «كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات».

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.