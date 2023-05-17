وحدة دائمة بمجلس الوزراء.. كيف تغلبت الشركات الناشئة على المشكلات الاقتصادية؟

تولى الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة اهتماما كبيرا بتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، عالمه بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت شركات ناشئة تمثل 75 من اقتصاديات الدول المتقدمة وتعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات الدول.

الرئيس السيسي

إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء

لذلك، وافق المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد، أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أمس ووضع 22 قرار لدعم وسرعه الاستثمار وحل المشاكل هي قرارات في الحقيقة في غاية الأهمية لأنها ستساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات، وتعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة تتضمن العوامل المحفزة للاستثمارات.

وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انشاء وحدة دائمة في مجلس الوزراء تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، الهدف منها انها تزود عدد الشركات الناشئة في مصر لأنهم عالمين ان الشركات الناشئة توفر فرص عمل وفي نفس التوقيت تقلل البطالة، وبالتالي تعمل الشباب بها في القطاع التكنولوجي وهذا القطاع أصبح من اعلى القطاعات نموا في العالم، وبالتالي الأسواق الناشئة والشركات تهتم بذلك لان القطاع التكنولوجي هو المستقبل.

الرئيس السيسي

أهمية انشاء وحدة دائمة

وتابع: أي صناعة في العالم ممتزج بها القطاع التكنولوجي، فغالبا الذي يقوم بتخريج أفكار لهذا القطاع فهي الشركات الناشئة لذلك وافق مجلس الأعلى للاستثمار بنشاء وحدة خاصة لها لأنهم عالمين أهمية هذا القطاع وفي الوقت نفسه مدركين أهمية تنمية هذا القطاع القوي الذي يوفر فرص عمل كبيرة للشباب.

وأكد أن الهدف الاخر من أنشاء الوحدة انها ستكون أسرع في تلقى الشكاوى لان كثير من الشركات تعاني ولم يوجد من يشتكي له خاصة مع تعدد الجهات وبالفعل انشاء الوحدة هي من أفضل القرارات الذي اتخذه المجلس الأعلى للاستثمار أمس.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن انشاء الوحدة بوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي شكاوى تساهم بقوة في جذب المستثمرين وتساعد الشباب في فتح شركات ورواد اعمال جدد ويساهموا في نمو البلد بالكامل، أن هذه القرارات تأتي لطمأنة قلق المستثمرين.

واختتم: وما يميز الوحدة والقطاع التكنولوجي انهم يوفرون العملة الصعبة من الخارج، فقرارات الدولة في الحقيقة حكيمة وتدل على رؤية ثاقبة من الدولة على التركيز الاستثمار بجميع انواعه وليس فقط التركيز على الشركات الكبرى بل أيضا على الشركات الناشئة وعالمه بمدى أهميتها للدولة.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له دور الشركات الناشئة وتأثيرها على اقتصادات الدول، مشيراً إلى أنه كان ينظر للكثير من الشركات الناشئة على أنها شركات ثانوية، إلا أنها أثبتت مدى قدرتها ومرونتها في التعامل مع التطورات والأحداث التي مر بها العالم مؤخرًا كجائحة COVID -19 ، وكذلك قدرتها على تطويع الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلات التغييرات المناخية، لذا باتت الدول والحكومات طامحة لتعزيز مكانة تلك الشركات داخل اقتصاداتها.

وأشار مركز المعلومات إلى اعتقاد الكثير بأن الشركات الناشئة هي مجرد شركات صغيرة أو متوسطة، فعلى الرغم من أنهما تتشابهان من حيث عدد العمالة، فإنهما تختلفان في المضمون والهدف وآلية العمل وحجم الأعمال.

فالشركة الناشئة startup هي شركة تنطلق نشأتها من فكرة وضع حل لأزمة ما قائمة بتقديم حل غير تقليدي مبتكر يوفر سبلًا أفضل للحياة اليومية للأفراد من خلال منتجات أو خدمات جديدة أو محسنة عن مثيلاتها في السوق، وبالتي تعمل على نماذج عمل ديناميكية من حيث قابليتها للتكرار والتوسع، على عكس الشركات الصغيرة التي تعمل على نموذج عمل مستقر وثابت تنخفض به نسبة المخاطرة والابتكار.

أحمد معطي، الخبير الاقتصادي

دور الشركات الناشئة فى النهوض

وجدير بالذكر أن الشركات الناشئة تتسم بالتوسع والنمو في وقت قصير؛ فهناك الآن ما يُعرف بالشركات الناشئة الضخمة، والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وقد بلغ عددها نحو 900 شركة يونيكورن "Unicorn Startup" حول العالم بنهاية عام 2022، وتقدر قيمتها مجمعة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 39 شركة يونيكورن عام 2013، ومن بين تلك الشركات ديكاكورن" Decacorns" وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، والهكتوكورن " hectacorns "وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستحوذ على أكثر من نصف عدد الشركات على مستوى العالم، تلتها الصين، ثم الهند، والمملكة المتحدة.

كذلك تتسم الشركات الناشئة بالنظرة العالمية، فعادةً ما تكون فكرة الشركة الناشئة فكرة قابلة للتوسع والتطبيق على نطاق عالمي، فعلى سبيل المثال تلعب شركات اليونيكورن دورًا بارزًا في تشكيل وإعادة تعريف الصناعات التي تعمل فيها، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة، والتوسع في أسواق جغرافية جديدة، في المقابل نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عادةً ما تكون مرتبطة بمكان وسوق عمل محددين.

وفي ظل خصوصية فكر عمل الشركات الناشئة، فإن هناك مواصفات خاصة في مؤسسي هذه الشركات، لعل من أهمها: الابتكار، والقدرة على التعرف على الفرص والانتباه لها واقتناصها، واتخاذ قرارات تتسم بالمخاطرة، والمرونة والقابلية للتطوير، والإصرار والمثابرة والالتزام، والقدرة على إقناع الآخرين لشراء منتجاته وتقديم التمويل لمنشآته، والقدرة على القيادة.

وأضاف مركز المعلومات أن الشركات الناشئة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها ليست فقاعة أو حادثًا عابرًا، بل إنها فاعل رئيس في الحياة الاقتصادية من خلال قدرتها على خلق الوظائف وترجمة الأفكار إلى منتجات وخدمات، وإدخال تقنيات جديدة، وتحفيز القدرة التنافسية في السوق وتوليد الدخل والقيمة المضافة في الأسواق المحلية والدولية؛ ويمكن أن تُسهم الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:

لعبها دورًا حيويًّا ليس فقط في توفير فرص العمل، ولكن أيضًا في تشكيل محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تُسهم هذه الشركات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يتراوح بين 50 - 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

خلق وظائف جديدة: تلك الوظائف الجديدة التي تولدها صناعات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعمل كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الكفاءة وتحسين الإنتاجية: من خلال سعيها لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتبقى مستمرة في السوق، وفي ظل التنافس بين الجميع على ضمان تلك الجودة، فإن الأمر سينعكس في النهاية على مستوى الإنتاج ككل.

المساهمة في العمل المناخي: حيث تعمل الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي على تقديم ابتكارات جديدة تُسهم في تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، من خلال الابتكار في تقنيات إعادة التصنيع وإعادة التدوير، والنقل الذكي والزراعة الذكية والعمل في مجال الطاقة النظيفة واستخدام التكنولوجيا الرقمية في التواصل بين الأفراد، فضلًا عن ابتكار أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وبالتالي استطاعت الشركات الناشئة التغلب على المشكلات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية الراهنة، وهو ما يجعل وجودها يصب في النهاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى مناخ عمل الشركات الناشئة في مصر، موضحاً أن مصر تُعد من بين أكثر الأنظمة حيوية في إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى مناخ عمل الشركات الناشئة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، كما أبرز تحليل المركز أهم العوامل الداعمة للشركات الناشئة في مصر وهي كالآتي:

الإطار المؤسسي: وذلك من خلال تدشين جهاز معني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (ITIDA) المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عبر توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار للشركات الناشئة الرقمية، والتي بدورها أنشأت "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" ليكون مسؤولًا عن تعزيز فكر الابتكار وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

الإطار التشريعي: حيث اشتمل القانون المعني بـتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، على العديد من المزايا والحوافز المالية وغير المالية للشركات الناشئة ولا سيما العالمية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما أصدرت الحكومة المصرية قانونًا في سبتمبر 2021، يسمح للبنك المركزي المصري بإعطاء التراخيص المصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

إتاحة فرص المعرفة والتمويل المتنوع: ففي ظل اعتماد تمويل الشركات الناشئة بشكل كبير على المستثمرين المغامرين، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة متنوعة من مصادر التمويل كصناديق الديون المغامرة (التي تقدم قرض لمستثمري الشركات الناشئة، يسدد على أقساط وفوائد)، وصناديق رأس المال المغامر / المخاطر (يقدم تمويلا مقابل حصة من رأس المال في الشركة)، هذا فضلًا عن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 164 لسنة2021، بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر، بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، وذلك لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة.

العوامل الطبيعية والبشرية: حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي دولي متصل بطرق الملاحة العالمية، بجانب ارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم بما يجعلها منصة مثالية للشركات التي تمارس الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. بجانب تمتعها بسوق استهلاكية وسوق عمل كبيرة في ظل تعداد سكاني يتجاوز 104 ملايين نسمة يمثل الشباب حصة كبيرة منه.

كما أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سبل تعزيز أداء الشركات الناشئة في مصر، ففي ظل تراجع فرص التمويل الميسر بفعل سياسة التشديد النقدي العالمي، والمخاوف بشأن الانهيارات المصرفية، كما حدث لبنك سيليكون فالي في مارس 2023، والذي أضاف مزيدًا من الضغوطات على بيئة تمويل رأس المال المغامر، فإن إحداث طفرة في أداء الشركات الناشئة في مصر أصبح أمرًا حتميًّا، وتتمثل أبرز سبل تعزيز أداء تلك الشركات في الآتي: