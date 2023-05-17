تطوير مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بفارسكور .. شاهد

خلال جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور والتى شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق.

حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وتفقدت " المحافظ " مبنى المدرسة الذى ضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى وتأتي ضمن ٤ مدارس للتمريض للبنات بدمياط، هذا إلى جانب مدرسة للبنين .

وخلال الافتتاح،، تابعت " الدكتورة منال عوض " سير عملية الامتحانات بالمدرسة ، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحانتهن بسهولة ويسر.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما ، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى ، وأكدت " الدكتورة منال عوض " بالاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.

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