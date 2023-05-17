المرأة والصحة.. علامات السكتة الدماغية للصغار وسعر فستان لجين عمران الليموني

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي



لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات غير متوقعة للاسترخاء

معظم الأشخاص يعانون من عدم قدرتهم على النوم بشكل جيد، والمعاناة من الأرق، مما يعرضهم لمشاكل، مثل: عدم التركيز، والسمنة، والنسيان.



لفت الأنظار.. سعر غير متوقع لفستان لجين عمران الليموني



نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو جديد لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة لافتة تتسم بالكلاسيكية والجذابية



علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية



السكتة الدماغية تسبب الموت فورا لمن يصاب بها ، حيث إنها تحدث في حالة توقف تدفق الدم إلي المخ أو بسبب نزيف بالدماغ، ينتج عنها مشاكل مثل الضعف والشلل والحركة والتوازن والألم والتعب والالتهابات وغيرها ، ويمكن أن تؤدي إلى الإعاقة أو حتى الوفاة إذا لم يتم علاجها بسرعة.