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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو إسكان النواب يطالب بخطة لترويج قرارات «الأعلى للاستثمار» حول العالم

كريم طلعت السادات،
كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأخيرة، تعزز فرص الاستثمار فى قطاع الإسكان وتمنح المطورين العقاريين فرصة لزيادة استثماراتهم فى الإنشاءات والتعمير فى مصر .

وأشار "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي قرار وضع ضوابط واضحة لفرض رسوم التحسين، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي موضحا انه يسهم فى تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، لافتا الي ان المستثمر كان يدفع نفس الرسوم لجهات عدة. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الصناعة والزراعة والتعمير والإسكان، فالباب أصبح مفتوحا على مصراعية أمام جميع الاستثمارات وبحوافز شديدة الفعالية، لنتنهي فترة هروب المستثمرين بدعم جاد من الدولة.

وشدد السادات على ضرورة وجود خطة ترويجية لتلك القرارات المحفزة للاستثمار حول العالم، وتسليط الضوء على خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار بالإضافة الي الفرص الاستثمارية المتاحة، منوها أن العالم يمر بفترة مضطربة على عدد من الاقطار لذلك لابد من تعظيم الاستفادة منها فى الترويج للاستثمار فى مصر .

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