نعمة سعيد: ذهبيات البطولة الأفريقية أولى الخطوات لحصد ميدالية أولمبية

أعربت نعمة سعيد، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن سعادتها بعد التتويج بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقالت نعمة سعيد، في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" بقناة “السي بي سي”، إن البطولة الأفريقية صعبة وتضم عددا كبيرا من اللاعبات المميزات أصحاب المستويات الفنية المتميزة.

وأضافت أن حصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا بداية الطريق من أجل حصد المنافسة بقوة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والمنافسة على لقب ميدالية أولمبية.

وفازت بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، وإحدى المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024، كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.

وتشارك مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 11 لاعبًا ولاعبة وهم: كريم كحلة وإسلام أبو الوفا وياسر أسامة ومحمود حسني ومحمد سليم وعبد الرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وسمر حبشي وفاطمة صادق وحليمة عبد العظيم.

