عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نعمة سعيد: ذهبيات البطولة الأفريقية أولى الخطوات لحصد ميدالية أولمبية

نعمة سعيد
نعمة سعيد

أعربت نعمة سعيد، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن سعادتها بعد التتويج بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقالت نعمة سعيد، في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" بقناة “السي بي سي”، إن البطولة الأفريقية صعبة وتضم عددا كبيرا من اللاعبات المميزات أصحاب المستويات الفنية المتميزة.

وأضافت أن حصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة أفريقيا بداية الطريق من أجل حصد المنافسة بقوة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والمنافسة على لقب ميدالية أولمبية.

وفازت بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، وإحدى المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024، كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.

وتشارك مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 11 لاعبًا ولاعبة وهم: كريم كحلة وإسلام أبو الوفا وياسر أسامة ومحمود حسني ومحمد سليم وعبد الرحمن محمد وسارة سمير ونعمة سعيد وسمر حبشي وفاطمة صادق وحليمة عبد العظيم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارا القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ