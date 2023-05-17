بحوزة راكب سوداني.. جمرك قسطل البري يحبط محاولة تهريب 2 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة محمود عبدالرحمن عبد السلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشف بيان صحفى أنه بناء على مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر رئيس قسم الأمن الجمركى بمنفذ قسطل البرى والرائد محمد خليفة وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام راكب سودانى الجنسية تهريب كمية النقد المصرى مخبأة داخل كراسى الأتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلى السودان.

جمارك

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وبالعرض على محمود عبد الرحمن مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد إبراهيم فهمى مأمور التعريفة وأحمد رشاد ومحمود أبو النصر لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود مبلغ 2 مليون و643 ألف و650 جنيهاً داخل حقيبة هاند باج رمادية وكرتونة شيبسى خاصين بالراكب مخبأين أسفل أحد كراسى الأتوبيس بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد تهريبها خارج البلاد.

ضبط جمركى

مضبوطات بجمارك أسوان

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023 .