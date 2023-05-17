مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى منذ مطلع أبريل

صعد الدولاراليوم الأربعاء، مستفيدا من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة، إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة قريبا في أعقاب إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي.

ويقترب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، من التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس بعد.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 % إلى 102.96 مقابل سلة عملات رئيسية وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل.

وزاد الدولار 0.4 % مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمئة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل.