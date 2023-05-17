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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان عالمى يتهم زوجة حسن أبو الروس بسرقة لوحاته الفنية

غادة والى
غادة والى

تعرضت المصممة غادة والى، زوجة الفنان حسن أبو الروس، إلى اتهام خطير بسرقة لوحات الفنان العالمى جريجورى كوراسوف، حيث اتهمها وإحدى شركات المياه الغازية بسرقة لوحاته وتنفيذ بعض التعديلات عليها من أجل وضعها فى محطات المترو. 

وكشف محامى جريجورى كوراسوف أنه وجد إحدى لوحاته ورسوماته الفنية تم استخدامها في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، الخاصة بإحدى شركات المياة الغازية، وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء ضد الشركة. 

وعلق جريجورى كوراسوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: "استخدمت 4 من لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى دون ذكر اسمى".

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وأضاف جريجورى كوراسوف أن اللوحات في محطة كلية البنات موقعة باسم المصممة غادة والي واستخدمت مجموعة من صوره، وقصت الأشكال، وغيرت اللون وقامت بتجميع تركيبة منها.

وقال جريجورى كوراسوف: "لقد صدمت عندما رأيت هذا العمل في مترو الأنفاق. من ناحية، من الجميل أن تكون لوحاتي معروفة في مصر، وكذلك صور زوجتي (كل النساء في لوحاتي هن زينة). من ناحية أخرى، فإن الأمر مزعج".

وأوضح جريجورى كوراسوف أن تاريخ لوحاته الأربعة المستخدمة يعود إلى 27 عاما. 

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