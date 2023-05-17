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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاعتداء على أحد أقارب ماكرون.. تحذير قوي من الداخلية الفرنسية

الداخلية الفرنسية
الداخلية الفرنسية

حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، من أجواء العنف في البلاد؛ بعد واقعة الاعتداء على أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعتبر دارمانان أن الاعتداء على جان بابتيست ترونييه، أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل على "جو من العنف لا يمكن إنكاره" يسود البلاد الآن.

وأكد في تصريح  لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الأربعاء، أنه "مما لا شك فيه أن الهجوم على ترونييه تم لأنه أحد أفراد عائلة الرئيس، وهذا أمر غير مقبول مثل أي هجوم آخر ضد عائلات الموظفيين الحكوميين"، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال: "هذا لا يفضي إلى إحلال السلام في البلاد".

وحث جميع الأطراف السياسية التي نددت بهذا الهجوم ليس فقط لإصدار إدانات، ولكن أيضا إلى عدم المساهمة في أجواء العنف هذه".

ومن المقرر أن يخضع 3 اشخاص من بين الثمانية المتورطين في هجوم ترونييه للمحاكمة اليوم الأربعاء.

وتعرض مؤخرا ابن شقيق بريجيت ماكرون الأكبر جان بابتيست ترونيه للضرب بالقرب من محل حلويات تملكه عائلة ترونييه في مدينة أميان بفرنسا، بعد وقت قصير من مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب والد الضحية، جان الكسندر، فإن المهاجمين شاركوا بانتظام في المظاهرات.

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