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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| 10 تحذيرات مهمة في لجان امتحانات إعدادية القاهرة.. زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة لأول مرة بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


انطلاق فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحيرة

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعام العاشر على التوالي تحت شعار" الجمهورية الجديدة ... العلم والعمل".


ألسن عين شمس توضح تفاصيل امتحانات نهاية العام وتعليمات مهمة للطلاب
تستعد كلية الألسن جامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .


سهل وبسيط.. طلاب الإعدادية بكفر الشيخ سعداء بامتحان اللغة العربية| شاهد
عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة العربية الذي جاء متوسطاً وسهلاً، كما أكد الطلاب، وأن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة.

 

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية غدا.. وتخصيص 399 لجنة لـ82.5 ألف طالب
تنطلق غدا الخميس امتحانات الشهادة الاعدادية في مدن ومراكز محافظة المنوفية دور أول مايو للعام الدراسى الحالى.

 

رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة.. تفاصيل

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اجتماعا لمراجعة الخطة الإستراتيجية القادمة للجامعة، بحضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز التطوير الجامعى، والدكتور محمد عبد العظيم طلب العميد الأسبق لكلية التجارة، والدكتورة أمانى الشريف مستشار رئيس الجامعة لإدارة الأزمات والتخطيط، والدكتور عبد التواب عبد اللاه دسوقى العميد الأسبق لكلية التربية، والدكتور سليمان سعيد الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة،  و شوكت صابر أمين عام الجامعة.


عميد تربية نوعية عين شمس يكرم المشاركين في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال بالكلية
كرم الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، الأعضاء الفاعلين بلجنة الابتكار بالكلية و الطلاب الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى بمسابقة نوعية تبتكر ٣ على مستوى الكلية، والمتأهلين للتصفيات قبل النهائية، وأعضاء لجنة التحكيم من خبراء قطاع الأعمال وذلك خلال فعاليات يوم التكريم السنوي للكلية والذى نظمته وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بالكلية ، تحت رعاية أ.د أسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أمل نصر الدين مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub  بالكلية ، يوم الإثنين الموافق ١٤مايو الجارى.


لأول مرة بجامعة عين شمس.. زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة
تم بنجاح إجراء زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات ، في سابقة هي الأولى بمستشفيات جامعة عين شمس، عن طريق القسطرة، صرحت بذلك أ.د. عزة الفقي أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.


10 تحذيرات مهمة على جدران لجان امتحانات إعدادية القاهرة| صور

انتشرت في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، تنبيهات معلقة على جدران اللجان ، بمناسبة بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة اليوم .

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