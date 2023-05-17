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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجل أعمال مصري شهير يقترب من شراء نادٍ في الدوري الأمريكي

محمد منصور
محمد منصور

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب محمد منصور، رجل الأعمال المصري الشهير من شراء نادي في الدوري الأمريكي، خلال المرحلة المقبلة.

ووفقاً لموقع "Sportico" الأمريكي: “إن رجل الأعمال المصري محمد منصور، يخطط للإستثمار في الدوري الأمريكي بإطلاق أغلي نادِ في تاريخ المسابقة”.

رجل أعمال مصري يقترب من شراء نادي أمريكي

وأشار التقرير إن محمد منصور سيحصل على حقوق النادي رقم 30 في الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار،  ومن المقرر أن يتم إطلاقه في عام 2025.

وأتم: “إن تكلفة النادي الجديد الذي سيكون في ملكية رجل الأعمال المصري محمد منصور، ستتم تسميته لاحقا، ويعد أغلى ناد في تاريخ  المسابق”.

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