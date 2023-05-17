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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الأهلي
الأهلي

قرر النادي الأهلي التقدم بتظلم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ضد العقوبات الموقعة من لجنة الانضباط صباح اليوم .

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم  “ كاف ” ، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة مالية على الأهلي، بسبب الشكوى التي تقدم بها الهلال السوداني ضده.
 
وأقرت اللجنة غرامة مالية قدرها 120 ألف دولار أمريكي ضد الأهلي بسبب سوء تنظيم مباراته مع الهلال في دوري أبطال أفريقيا، وإلقاء جماهير الفريق المصري الزجاجات الفارغة تجاه لاعبي المنافس.

وأبلغت لجنة الانضباط، الكاف بالقرار، وتم إخطار الأهلي به بشكل رسمي.

وفاز الأهلي على الهلال بنتيجة 3-0 بستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 1 أبريل الماضي.

 ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وكان الاهلي فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد .
 

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