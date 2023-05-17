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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: ثلاث سفارات جديدة ستفتتح في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي:
وزير الخارجية الإسرائيلي: ثلاث سفارات جديدة ستفتتح في القدس

استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفراء الدول الأربع التي نقلت سفاراتها إلى القدس، في احتفال خاص على 75 عاما على الاستقلال، وذلك بحضور ممثلون من الولايات المتحدة وجواتيمالا وهندوراس وكوسوفو.

وقال كوهين إنه "متفائل" بأن ثلاث سفارات أخرى في الطريق، حذا عدد صغير من الدول حذو الولايات المتحدة في نقل سفاراتها إلى القدس، بعد أن فعل الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك في عام 2018.

وفكرت عدة دول في نقل بعثاتها الدبلوماسية، لكن القليل منها قامت بذلك ومنهم: جمهورية الدومينيكان، سورينام ، ليبيريا ، وملاوي هي بعض البلدان التي عبرت عن نواياها.

وفي فبراير الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة أنها ستؤسس سفارة في القدس، كما أبلغ وزير خارجيتها جوستين تكاتشينكو كوهين. سيكون أول تمثيل للدولة في إسرائيل، ومن المتوقع أن تبدأ العملية هذا العام.

وبدورها، ألمحت نائبة رئيس الوزراء السويدي إيبا بوش، إلى نيتها في نقل سفارة البلاد إلى القدس هذا الأسبوع ، في منشور كتبت فيه "العام المقبل في القدس". حتى أنها علقت على السياسة السويدية التي اتسمت "بموقف غير متوازن وشبه عدائي تجاه إسرائيل" ، وقالت: "أقولها بصوت عالٍ وواضح - تلك الأيام قد ولت".

على الرغم من عدم قيام أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بإنشاء سفارة في القدس، فإن المجر تعد نفسها لقيادة الطريق. مع البيان الأخير، يبقى أن نرى من سيكون في الواقع أول من يتخذ هذه الخطوة.

بينما لم تكن في القدس، كانت أذربيجان أول دولة مسلمة شيعية تفتح سفارة في إسرائيل ، في مارس 2023 ، حيث قام البلدان مؤخرًا بتسوية العلاقات التي بدأت في عام 1991.

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