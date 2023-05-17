رئيس صحة النواب: خاطبنا الوزارة لمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الحديثة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بوزارة الصحة لمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الحديثة، لاسيما فى ظل المطالبة بتخفيض أوجه الصرف على الأبنية والاستفادة منها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي .

جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة حول ضرورة الإتجاه إلي التقشف الحكومي خلال هذة المرحلة، للظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم بأثره .

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلي أن هذه الملاحظة تم إرسالها لوزارة الصحة لمراجعة أكواد الإنشاء لهذه المستشفيات، قائلا: “احنا مش فى سويسرا والأهم عندنا ليس الشكل المعماري للمستشفي ولكن الخدمة الصحية التى تقدم”.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لموازنة العام المالي 2023-2024

لمديريات الصحة بالمحافظات والهيئة العامة للرعاية الصحية والاعتماد والرقابة .

وشدد الدكتور أشرف حاتم إلي أنه سيتم رفع توصية لوزارة المالية لتخصيص دعم إضافى مليار جنيه فى الباب الثانى.