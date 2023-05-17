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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من أوكرانيا بعد مقارنة جولة زيلينسكي في فرنسا بـ”السيرك”

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

طالب السفير الأوكراني لدى فرنسا، فاديم أوملتشينكو، قناة “RTL” الفرنسية، بالاعتذار عن مقارنة جولة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالسيرك.

وكتب أوملتشينكو، في تغريدة علي “تويتر”: "يا له من سخرية وانعدام اللباقة، ليست متأصلة في شعب ودود".

في الوقت نفسه، نشر أوملتشينكو مقطعًا قال فيه مضيف قناة “RTL” على الهواء إن رئيس أوكرانيا زار قصر الإليزيه "بقامته الكبيرة".

 بعد ذلك، سخر قائلا إن "جولة سيرك زيلينسكي في أوروبا".

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في وقت سابق، قالت صحيفة “Exxpress” النرويجية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتهك عدة قواعد للآداب في وقت واحد، خلال لقاءه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وقالت الصيحفة: “لم يدع زيلينسكي، البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية يتقدم عند مدخل مكتبه”.

وأضافت: “بينما كان البابا لا يزال واقفا، كان الرئيس الأوكراني جالسًا بالفعل على كرسيه ولم ينهض حتى عندما صافحه أحد مستشاري البابا”.

فرنسا زيلينسكي الرئيس الأوكراني

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