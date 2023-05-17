اللي بيحصل مع ابني غير احترافي| تطور في أزمة عقد لاعب الزمالك

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أسامة نبيه عن أزمة ابنه.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" أسامة نبيه :اللي بيحصل مع ابني غير احترافي ولو المدرب ميعرفش مين هو أسامة نبيه لازم اللي حواليه يعرفوه".

علق أحمد حسام ميدو، على أزمة يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك بشأن تجديد عقده مع النادي.

وقال ميدو في تصريحات له : "أوسوريو طلب من عبد الواحد السيد مدير الكرة، بأن يتدرب يوسف أسامة نبيه بمفرده حتى لا يحدث له إصابة أو يؤثر على زملائه، حتى حسم ملفه بشكل نهائي".

وأضاف: "هذا تصرف طبيعي من أوسوريو، فهو يريد أن تكون المجموعة كلها في كامل تركيزها" .

وواصل: "الزمالك عرض على يوسف أسامة نبيه منذ 10 أيام عرضا مميزا للغاية، قبل حتى تصريحات أسامة نبيه حول توقيع يوسف في بيراميدز، واللاعب حتى هذه اللحظة لم يوافق على عرض الزمالك، وهذا حقه، ممكن يكون لديه عرضا أفضل في مكان آخر".

وأتم: "عرض الزمالك لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه كان يناسب إمكانيات اللاعب ويعتبر الرقم الذي تم عرضه على يوسف أسامة نبيه كويس جدا ولكن اللاعب رفض التوقيع" .