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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

المجنى عليه
المجنى عليه

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة فى واقعة دهس سائقٍ مهندسًا بجرافة لودرٍ بالقاهرة الجديدة

حيث استجوبت جهات التحقيق المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامٍ أقر بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرضٍ نفسيٍ
وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.
وجارٍ استكمال التحقيقات، واتخاذ إجراءات إيداع المتهم إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لإعداد تقريرٍ بشأن حالته.
حيث كانت النيابة قد أخطرت بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ «لودر» مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 

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