تشكيل بيراميدز في مواجهة راية بـ كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - علي جبر - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس - فخري لاكاي

