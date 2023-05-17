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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحاته الجريئة.. جنرال أمريكي يحطم أكبر أحلام زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيل ديفيس، إن القوات الأوكرانية غير قادرة على طرد القوات الروسية من مواقعها، على الرغم من تصريحات زيلينسكي الجريئة.

وقال ديفيس، رداً على سؤال حول ما إذا كان “حلم زيلينسكي المتحمّس لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا إلى حكم كييف يمكن تحقيقه، أنه لا يرى حتى إمكانية نظرية لذلك”.

وأضاف: "في أي بُعد عملي، ببساطة لا يوجد أساس أساسي مطلوب لتوليد مثل هذه القوة القتالية الكبيرة وإزاحة عدو راسخ ومجهز مثل روسيا الآن. هذا هدف قتالي غير واقعي تمامًا".

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وأشار إلى أن زيلينسكي سيدفع القوات المسلحة لأوكرانيا لمحاولة هجوم من أجل الحفاظ على بقايا ثقة الشركاء الغربيين وجيشه.

واختتم ديفيس: “لقد تحدث بشكل مثير للغثيان عن الكيفية التي سيطرد بها روسيا على أساس يومي تقريبًا، وإذا لم يذهب بعد ذلك إلى الهجوم وظل في موقف دفاعي فقط، فسوف يفقد كل مصداقيته، لذلك أعتقد أنه قد حاول القيام بذلك، ولكن النتيجة أنه ببساطة لا يمتلك القوة والقوة القتالية والمعرفة لإكمال هذه المهمة والنجاح، لذلك أعتقد أنه من خلال القيام بذلك، سيكون في الواقع في وضع أسوأ مما هو عليه الآن”.

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