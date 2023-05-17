رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، لذلك تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

واضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية، انه تم تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلي انه تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

وأضاف مدبولي انه تم تكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة، بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.