عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، لذلك تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

واضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية، انه تم تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلي انه تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

وأضاف مدبولي انه تم تكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة، بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

الصحة تستكمل إجراءات بدء عمل قطاعات الوزارة الشامل بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: الجنسية المصرية ليست شرطا لقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

الوزراء: رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة 5 سنوات وإعفاءات جمركية

الجارديان تحذر من المنطقة المجهولة: الحرارة ستتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2027

بسبب رغبة زيلينسكي.. المخابرات الأمريكية تواجه أزمة في إخبار بايدن بالحقيقة

65 %.. مدبولي : توجيه رئاسي بشأن زيادة استثمار القطاع الخاص بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ