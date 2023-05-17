معرض الإمارات للإطارات الصينية ينطلق 29 مايو في إكسبو الشارقة

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 29 حتى 31 مايو الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي تنظمه شركة انتر كوميرس إكسبو .

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاء الإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة الثانية للحدث، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة المنظمة اليوم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكشفت عن مشاركة أكثر من 130 مصنعا وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والأكسسوارات في المعرض إلى جانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الصينية.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات أصبح حدثاً سنوياً متميزاً في أجندة مركز إكسبو الشارقة ولا سيما في ظل النجاح الذي حققه في دورته الأولى وتنامي أهميته بالنسبة للزوار والعارضين على حد سواء.

وأشار إلى أن الحدث يشكل منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات الصينية في هذا القطاع وجمع أفضل المصنعين في عالم السيارات للتعاون وتطوير فرص التبادل الاقتصادي والتجاري وعرض جديد سوق الإطارات وقطع غيار المركبات وخاصة أن المعرض يجمع تحت سقفه كبرى الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب لجميع قطع غيار السيارات وملحقاتها وهو ما يعزز من مكانة الحدث كونه الخيار الأنسب للتجار والمهنيين والزوار المهتمين بعالم السيارات في المنطقة.

ويقدم المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساء مجموعة من أحدث قطع غيار واكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات والابتكارات الحديثة المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.