تعاون ألماني قطري لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان وفلسطين وأوكرانيا

التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ،اليوم الاربعاء، بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور الدوحة حاليا.

وبحثوا تطورات الأوضاع المختلفة في السودان و فلسطين و أوكرانيا.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكانت قد قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن قضية الطاقة بالنسبة لـ ألمانيا ليست مسألة اقتصادية فقط ولكنها مسألة أمنية.

وأضافت بيربوك في تصريحات لها اليوم، أن الشراكة في مجال الطاقة من الموضوعات المهمة، لافته إلى أن برلين تسعى للاتفاق على هدف عالمي ملزم بشأن التوسع في الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن ألمانيا ترغب في تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة من خلال التعاون مع قطر.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن مسئولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات، حسبما نقلت رويترز.