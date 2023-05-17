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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية تشيد بجهود الرئيس في التحول نحو البيئة الخضراء

تدشين إنشاء 3 مصانع
تدشين إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات

اشادت هان هوا جين وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية  بالخطوات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس السيسي نحو  التحول إلى البيئة الخضراء وموازنة الكربون في العالم و توجيهاته لتحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة ووضع عدد من السياسات والاستراتجيات لتحقيق الاقتصاد ، أبرزها  إعادة تدوير المخلفات.
وأكدت جون - خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم لتدشين ٣ مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بسوهاج والمنيا والغربية -  أن كوريا الجنوبية أصدرت عدة استراتيجيات للتعامل مع المخلفات وتتطلع للتعاون مع مصر في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات خاصة مع الخطوات المصرية نحو تحسين معالجتها  مما يسهل تحويلها إلى طاقة وموارد إنتاج .
وأشارت جون إلى أهمية إنتاج الطاقة من المخلفات لإنتاج انواع أخرى من الطاقة وموارد الإنتاج وأيضا خلق فرص عمل ، مؤكدة أن كوريا ستدعم انتشار محطات معالجة المخلفات بجميع المحافظات المصريه من أجل صناعة منتجات جديدة وتصديرها وخلق فرص عمل .
وأكدت اهتمام العالم بموازنة الكربون لخفض الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أهمية تغيير العديد من الدول  سياستها من أجل تطوير الانبعاثات الضارة وأيضا معالجة مخلفات البلاستيك بالحرارة،  مؤكدة أن الأكياس البلاستيكية هي تحدي يواجه العالم كله 
ورحبت بالتعاون المشترك لنقل التجارب والخبرات بين البلدين ، موضحة حرصها  على دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجال المخلفات، عن طريق تقديم منحة لتأسيس مركز لنقل التكنولوجيات فى مجال المخلفات، وتعميمها  فى أنحاء الجمهورية، كنموذج للاقتصاد الدوار عن طريق إعادة تدوير المخلفات والتي ستكون مثالا لمنطقة أفريقيا  والشرق الأوسط. 
وشددت وزيرة البيئة الكورية على حرصها على تعزيز التعاون الحالي والمستقبلية بين مصر وكوريا في مجال البيئة، واهتمامها بفتح مجالات للتعاون في الاستثمار في مجال ادارة المخلفات من خلال القطاع الخاص الكوري.
وأكدت الوزيرة الكورية أهمية التعاون لصناعة البيئة الخضراء من أجل الوصول لتوازن الكربون والحفاظ على البيئة.

وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية كوريا الجنوبية البيئة الخضراء وزارة التنمية المحلية

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