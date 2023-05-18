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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في واقعة التهام النيران لسكن طالبات وإصابة فتاة بأكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقاتها في نشوب حريق داخل شقة سكن طالبات بمدينة 6 اكتوبر. 

 

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق لبيان اسبابه والخسائر التي تسبب بها. 

 

كانت أصيبت إحدى الفتيات باختناق في حريق شقة سكنية مستأجرة لعدد من الفتيات والطالبات بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية خاصة بسكن طالبات، داخل أحد العقارات بمنطقة الحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، ووقوع مصابين.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من إنقاذ الفتاة المصابة ونقلها للمستشفى، والسيطرة على الحريق.

النيابة العامة أكتوبر حريق المعمل الجنائى حريق شقة سكنية

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