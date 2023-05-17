الطرق الصوفية: 20 مايو الليلة الكبيرة لمولد أبو الحسن الشاذلي

أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية،أنه اجتمع عدد كبير من مشايخ الطرق ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى وبعد أن تدارس الحاضرون أن الاحتفال بمولد سيدى أبى الحسن الشاذلى سوف بدأ من ١٣ حتى ٢٠ مايو.

ويحرص الآلاف من المريدين والمحبين التابعين للطرق الصوفية على الإحتفال بمولد القطب الصوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلى خلال الليلة الختامية بوادى حميثرة غرب مدينة مرسى علم.

يشار إلى أن قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلى تبعد قرابة 150 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم، حيث تسمى المنطقة التى تقع فيها القرية بوادى حميثرة، ويتسم ذلك الوادى بارتفاعات جبلية ربما أشهرها جبل حميثرة الذى يصعده المريدون والمحبون القادمون لزيارة ضريح قطب الصوفية أبو الحسن الشاذلى.