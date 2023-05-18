الطلاب يصلون لجان الشهادة الإعدادية بالقاهرة لأداء امتحاني الدراسات والدين

يتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة اليوم في الفترة الامتحانية الثانية ، امتحان مادة التربية الدينية ، والذي من المقرر أن يستمر من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا .

رحلة نقل اوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

جدير بالذكر أنه يتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30 ، ثم يتم تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ، ثم يتم بعد ذلك تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الامتحانية، حتى تصل لأيدى أبنائنا الطلبة ليبدأ الامتحان في المواعيد المحددة .

وبعد انتهاء الامتحانات في نهاية اليوم ، يتم استلام الأوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم وهكذا.

إحصائيات رسمية عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، يبلغ 200844 طالب وطالبة

ويبلغ اجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 768 لجنة ، ويوجد 7 طلاب يؤدون الإمتحان بمستشفى (57357).