بنصف سعر الفلاجشيب .. أحدث موبايل من شاومي بقدرات جبارة

أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرا هاتفها Poco F5 Pro من الفئة المتوسطة، والذي حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين ومقيمي الهواتف الذكية، حيث ضم الهاتف عددا من الإمكانات الفائقة في الشاشة والكاميرا، إلى جانب الأداء الكبير من معالج كوالكوم المتميز.

ويعد أفضل ما يميز هاتف شاومي Poco F5 Pro هو سعره المناسب للكثير من المستخدمين والذي يعد نصف سعر هواتف "الفلاجشيب" من الفئة الرائدة، حيث أطلقته الشركة في عدد من الأسواق منها السوق الإماراتية، ومن المقرر أن ينطلق في السوق المصرية قريبا.

ويتوفر هاتف شاومي Poco F5 Pro في الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 932 درهم وحتى 1165 درهم إماراتي.

وجاء هاتف شاومي Poco F5 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة عرض +WQHD ودقة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، تدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وألوان الأبيض أو الأسود.

ويقدم هاتف شاومي Poco F5 Pro كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع 120 درجة FoV وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، ويدعم إعداد الكاميرا تقنية OIS + EIS ، وهي ميزة غير متوفرة على نطاق واسع على أجهزة Poco ، مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Poco F5 Pro على بطارية سعة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، مع تقنية LiquidCool VC وهي عبارة عن مزيج من غرف البخار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وطبقات الجرافيت لتحسين التوصيل الحراري بنسبة تصل إلى 15٪.



ويعمل هاتف شاومي Poco F5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 .