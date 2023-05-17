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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث أمام نظيره ريال مدريد لتصبح النتيجة 3-0، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وجاء الهدف عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من منطقة الجزاء.


ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37 من رأسية رائعة.


وسجل أكانجي الهدف الثالث في الدقيقة 76.


وكان الشوط الأول قد شهد تفوق واضح من جانب مانشستر سيتي على ريال مدريد من حيث الاستحواذ والضغط وتألق كورتوا ودفاعات الملكي وأنقذت مرماهم من أكثر من هدف.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتى:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أكانجي - دياز - وأمر

الوسط: ستونز - رودري - جيريليش - دي بروين - سيلفا

الهجوم: إيرلنج هالاند

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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