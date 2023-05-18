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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منشط جنسي.. طبيب يكشف عن عشبة أقوى من الفياجرا

صدى البلد

تحتوي عشبة  الاشواجندا على فوائد طبية متعددة، والتي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، قدمها الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

من فوائد عشبة الاشواجندا…

1_تحافظ على صحة العظام

من بين الفوائد الطبية للعشبة هي أنها مفيدة في تحسين صحة العظام وتقليل الألم والتهاب المفاصل، وأيضًا تزيد من كتلة العظام والعضلات، وتساعد في علاج هشاشة العظام.

2_تعالج الأرق

تعمل الخصائص المضادة للإجهاد الموجودة بالعشبة على تهدئة العقل والجسم. كما أنها تساعد العقل على التخلص من الأفكار المضطربة، وبالتالي تقلل من الإرهاق الذهني وتعمل على تحسين النوم.

3_تقوي المناعة

تمتاز عشبة الاشواجندا بخصائص ذات قيمة عالية والتي تعمل بدورها على تحسين قدرة الجسم على تحمل الأمراض. كما أنها تقلل من الضعف والإرهاق وتعيد إلى الجسم حيويته.

4_مفيدة للرجال

تعمل كمنشط طبيعي جنسي لدى الرجال، حيث تساعد على تقليل التوتر النفسي. علاوة على ذلك فهي تحفز الهرمونات لزيادة الرغبة الجنسية، أيضًا تعمل على زيادة أعداد الحيوانات المنوية وإنتاج المزيد من هرمونات الذكورة مثل هرمون التستوستيرون.

5_وقايه من أمراض القلب

تعتبر العشبة فعالة في علاج أمراض القلب المختلفة، يرجع ذلك إلى طبيعتها المضادة للأكسدة. كما أنها تقوي عضلات القلب وتمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة، وتمنع التجلطات الدموية.

6_تعالج مرض السكري

لها دورًا هامًا في خفض مستويات السكر في الدم، حيث إنها تعمل على تحفيز إنتاج الأنسولين من خلايا البنكرياس، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

طريقه الاستعمال

ملعقه صغيره من بودر الاشواجنده على كوب ماء فاتر قبل الافطار والعشاء ، او كبسوله كمكمل غذائى قبل الافطار والعشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبيب يكشف عن عشبة أقوى من الفياجرا عشبة الاشجوندا عشبة الاشواجندا

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