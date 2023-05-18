محمد يوسف: إدارات الأندية ليس لديها خطط في التعاقد مع المدربين



أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن إدارات الأندية ليس لديها خطط، ويتم التعاقد مع مدربين غير مؤهلين لنفس مستوى اللاعبين وبالتالي لا يوجد مدرب مستقر في مقعده.

وتابع يوسف خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعض الأندية تتعاقد مع مجرد أسماء وليس ما يتناسب مع استراتيجية وطريقة النادي وأهدافه، خاصةً أنه لا يوجد خطط طويلة الأمد".

نادي النفط العراقي تعاقد رسميا مع المدرب المصري محمد يوسف، خلفا للمدرب حكيم شاكر.

ويعد محمد يوسف هو ثاني مدرب مصري يتواجد في الدوري العراقي هذا الموسم، بعد مؤمن سليمان الذي يتولى قيادة فريق الشرطة.