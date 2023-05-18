محمد يوسف: كولر ناجح مع الأهلي والمنظومة والجماهير عامل مساعد له

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ناجح بشكل كبير حتى الآن مع القلعة الحمراء.

وتابع يوسف خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هو مدرب هادئ ولديه أسلوب لعب مميز وقادر على قراءة الملعب في المباريات".

وأضاف محمد يوسف: "هناك عدة أسباب لنجاحه، أهمها توفير كل طلباته بالإضافة إلى الراحة النفسية له داخل النادي، وتوفير لاعبين مميزين".

واختتم: "حتى في الاجتماعات يجد من يحاوره أسماء أساطير، فضلًا عن طريقته مع اللاعبين وتعامله بشكل جيد، ودافع الجماهير وراءه، كل هذه عوامل مساعدة له على النجاح".