ميدو يستعرض كواليس الموقف التاريخي لأبناء الزمالك لمنع تكرار سيناريو التعيين

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الزمالك يشهد حالياً موقفاً حاسماً من جانب أبناء القلعة البيضاء برفض فكرة التعيين وحل المجلس الحالي.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن التاريخ يؤكد وجود حالات سابقة للتعيين منذ عام 1995 وعلى مدار 28 عاماً كاملة.

وأضاف:" سبق أن تم تعيين أعضاء بالمجلس في عهد دورات سابقة ولم يكن مرتضى منصور الرئيس الحالي في الصورة كرئيس للقلعة البيضاء ، والسبب الرئيسي في ذلك وجود شخصيات من نوعية عبده مشتاق الذين يبحثون عن التواجد في القلعة البيضاء بأي طريقة".

وتابع:" الزمالك دخل في دوامة قانونية منذ حل المجلس عام 2005 بعد موافقة أبناء النادي على تمرير هذا القرار".

وأوضح أن التاريخ يشهد للمرة الأولى على اتفاق أبناء الزمالك على ضرورة استكمال المجلس لمدته وعدم اللجوء لخيار التعيين واللجان المؤقتة التي هدمت استقرار النادي.

وأكد أن أبناء الزمالك كانوا بمثابة حائط صد أمام أي هدم للاستقرار داخل القلعة البيضاء.

وتابع:" شخصية عبده مشتاق حاولت أيضاً الدخول للزمالك مرة أخرى ولكن المحاولات لم تنجح".

