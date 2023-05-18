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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل الأهلي على العروض المقدمة لرحيل بيرسى تاو

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو هو حديث الساعة في الوقت الراهن بعد تألقه مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، وتألقه أمام الترجي التونسي وتسجيله هدفين في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك صحف عديدة تناولت خبر اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد مع تاو، لكن الأهلي متمسك باللاعب ونفى النادي وصول أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب، كما أن هناك تمسك كبير بوجوده بعدما تألق وأصبح ركيزة أساسية".

وأضاف: "الأهلي يتمسك بكل نجومه، خصوصا وهو يخطط لبناء فريق قوي، قبل مونديال 2025، وكذلك بطولة دوري السوبر الإفريقي الذي ينطلق في العام الجاري، كما أن هناك صفقات قوية قادمة في الصيف المقبل، من أجل تحقيق إنجازات وبطولات تجلب أموالًا لخزينة النادي".

وواصل: "الأهلي سيقوم بتمديد عقد بيرسي تاو والاحتفاظ به لفترة اطول، حتى يتمكن من تسويقه مستقبلا حال وصول عرض جيد بمقابل مالي كبير".

وحول محمد الشناوي، قال: "الحارس خارج الحسابات الفنية أمام الترجي وسيغيب عن 3 مباريات في الدوري المصري أيضا بسبب عقوبة الطرد، وسيتم تجهيزه لخوض المباريات المقبلة، وهو يعاني من شد في عضلة السمانة، وسيكون جاهز لخوض النهائي القاري بعد اقتراب تأهل الفريق الأحمر"

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رد فعل الأهلي على العروض المقدمة لرحيل بيرسى تاو

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