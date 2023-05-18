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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. حكاية قاتل مهندس التجمع في عنبر 8 غرب.. ومأساة ممرضة أكتوبر.. تفاصيل النصب على فنان شهير

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها مصير سائق اللودر قاتل مهندس التجمع ونحر صاحب محل حلويات أمام اعين اسرته وتفاصيل تعذيب شاب لزوجته الممرضة بأكتوبر اضافة الى النصب على الفنان صبري عبد المنعم. 

 

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

 

داخل "عنبر 8 غرب" يحاول الدكتور يحيى راشد "كريم عبد العزيز" اكتشاف الحالة النفسية لصديقه شريف الكردي "خالد الصاوي" المتهم بقتل زوجته وأودعته جهات التحقيق داخل "عنبر 8 غرب" بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية "العباسية" وهل يعاني من مرض نفسي دفعه لارتكاب الجريمة. 

 

36 ألف دولار.. تفاصيل إتهام الفنان صبري عبدالمنعم لمالكة شركة مقاولات بالنصب

 

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام الفنان صبري عبدالمنعم، لمالكة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في مبلغ مليون و900 ألف جنيه وذلك مقابل بيع شقة بمنطقة المقطم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

 

عنيدة ودماغها ناشفة.. اعترافات قاتل ممرضة أكتوبر: ضربتها على رجلها بالحزام

 

أثارت قصة ممرضة أكتوبر التي لقيت حتفها في غضون أوائل شهر إبريل الماضي، واتهمت أهلها زوجها بإنهاء حياتها إثر خلافات بينهم داخل المنزل، ضجة ، خاصة وأن زوجها قرر بأنها هي من حاولت إنهاء حياتها وهو كان يحاول إنقاذها.

 

خلافات عائلية.. شاب يصيب خطيبته ويقتل شقيقها في القاهرة

 

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة قتل شاب وإصابة شقيقته بمنطقة دار السلام على يد خطيب الأخيرة، وذلك بسبب خلافات بينهما.

 

أمام أعين أسرته.. قتل صاحب محل حلويات بسبب قطعة جاتوه

 

ألقت مباحث القليوبية القبض على اثنين من المتهمين بقتل شاب صاحب محل حلويات بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب ، بسبب مشاجرة على قطعة جاتوه، أمام أعين أهليته، وجار ملاحقة اثنين آخرين هاربين.

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