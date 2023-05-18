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رئيس التحرير
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هيئة تنشيط السياحة:الاستثمارات الحكومية في القطاع شملت البنية التحتية والمعالم والمدن الجديدة|فيديو

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الاستثمارات الحكومية في مجال السياحة شملت البنية التحتية والمعالم السياحية والمدن الجديدة، موضحًا أن لدينا زيادة جيدة جدًا في أعداد السياح مقارنة بأعوام ما قبل جائحة كورونا، حيث أن لدينا تنوع في الأسواق السياحية وليس الاعتماد على سوق او اثنين.

واضاف القاضي، في مداخلة عبر زوم ببرنامج من مصر، الذي يذاع على قناة "CBC" أن هناك العديد من الأفكار التي تم طرحها في مناقشات جلسة السياحة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث كانت الرؤى كثيرة ومتعددة من قبل ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة، وفي النهاية يتم تجميع كل هذه التوصيات حتى نخطوا خطوات أسرع لضمان زيادة التدفقات السياحية واستمرار النمو السياحي.

وتابع: أن الأهم لدينا في الوقت الحالي هو مستوى الخدمة التي يتم تقديمها للضيف، بصرف النظر عن تصنيف الفندق، فلابد أن تكون الخدمة مناسبة لدولة بحجم مصر كمقصد سياحي وعالمي.

واستطرد رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مصر لديها مقومات متعددة، ومشروعات البنية التحتية تساهم في جذب الاستثمارات، موضحًا أن مصر تستهدف 4 أنماط من السياحة «العائلات، السياحة الثقافية، سياحة الشواطيء، سياحة المغامرات»، وهذه الأنماط تمثل 85% من السائحين الذين يأتون إلى مصر.

 

 

هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي الأسواق السياحية مجال السياحة جائحة كورونا

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