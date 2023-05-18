هشام إبراهيم: القرارات المتخذة في المجلس الأعلى للاستثمار تلبي احتياجات العمالة

‏قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن القرارات التي اتخذت في المجلس الأعلى للاستثمار تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

وتابع هشام إبراهيم خلال لقاء له في برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه كان هناك حالة من الشك والريبة حينما طرحت وثيقة ملكية الدولة برنامج الطروحات هل الدولة جادة في أن تفسح المساحة الأكبر للقطاع الخاص وكنا نرى تصريحات ليس فقط من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بل أيضا من الرئيس السيسي الذي كان في كل اجتماعاته يوجه الدعوة والمناشدة لمجتمع الأعمال أن يخرج ويستفيد من كل ما بذل من مجهود خلال الأعوام الماضية.

إعادة تأهيل البنية الأساسية

وأضاف يجب الاستفادة من كل ما بذل من إعادة تأهيل البنية الأساسية والمجتمع المصري، مؤكدا أن قدر ما أنفق في إطار البنية الأساسية يلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمة وأن الأوان أن نستفيد بكل ما انفق.