مصر خارج الدائرة الحمراء.. وتوقعات بانتعاشة سياحية من هونج كونج

بعث الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أخطار الي غرفة المنشآت الفندقية أفاد أن سفارة جمهورية مصر العربية في هونج كونج قد أوضحت حكومة هونج كونج في بيان لها تعديل إرشادات السفر للسائحين الوافدين من هونج كونج الي مصر ، ورفع مصر من القائمة الحمراء ونقلها إلى القائمة الصفراء الأقل خطورة.

أوضحت الهيئة فى اخطارها حصل صدى البلد على نسخة منه ، أنه من المتوقع أن يساهم قرار حكومة هونج كونج بشكل مباشر فى زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال موسم الخريف المقبل حيث هناك شغف لدى عدد كبير من مواطنى هونج كونج لزيارة المتحف المصري الكبير عند إفتتاحة.