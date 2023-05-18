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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس تويوتا الجديد: البطاريات الصلبة والوقود الصناعي تحتاج مزيدا من التطوير

صدى البلد

تم تعيين كوجي ساتو ، الذي حل محل اكيو تيودا على رأس عملاق السيارات الياباني "تويوتا" في منصب الرئيس التنفيذي في 1 أبريل، وفي مقابلة مطولة مع Autocar، تحدث عن الكيفية التي يجب أن تعمل بها الشركة المصنعة للسيارات الأكثر مبيعًا في العالم على خفض انبعاثاتها لتصبح محايدة الكربون بحلول منتصف القرن حسب تحدي تويوتا البيئي 2050، وأوضح أنه لا يوجد حل واحد لأن الخطة تتمثل في الاستثمار في تقنيات مختلفة.

رئيس تويوتا الجديد: البطاريات الصلبة والوقود الصناعي تحتاج مزيد من التطوير

تواجه تويوتا عددًا قليلاً من العقبات حيث قال كوجي ساتو إن متانة بطاريات الحالة الصلبة تظل "تحديًا كبيرًا"، ومع ذلك ، لا يزال متفائلاً: "إذا تجاوزنا هذه النقطة، فستكون كفاءة الطاقة رائعة حقًا، نحن بصدد ذلك لكننا ما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت، في كانون الثاني (يناير) 2022 ، أعلنت شركة تويوتا أنها ستعرض سيارة هجينة مع بطارية صلبة للبيع بحلول عام 2025.

رئيس تويوتا الجديد: البطاريات الصلبة والوقود الصناعي تحتاج مزيد من التطوير

يحتاج الوقود الاصطناعي أيضًا إلى وقت للتطور ، وفقًا للمهندس البالغ من العمر 53 عامًا، وأشار إلى أن الطاقة اللازمة لإنشاء الوقود الإلكتروني لا تزال مرتفعة للغاية ، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التقدم التكنولوجي إلى جعلها ممكنة للإنتاج بالجملة. 

 

رئيس تويوتا الجديد: البطاريات الصلبة والوقود الصناعي تحتاج مزيد من التطوير

تجدر الإشارة إلى أن بورشه بدأت في إنتاج الوقود الاصطناعي في مصنعها في تشيلي، حيث تعتقد شركة السيارات الرياضية أنه يمكن توفير محرك ICE على الرغم من مستقبل السيارات الكهربائية الذي لا مفر منه، ومع ذلك ، أشار رئيس علامة فولكس فاجن توماس شيفر مؤخرًا إلى الوقود الإلكتروني على أنه "ضوضاء غير ضرورية" لأن محركات الاحتراق الداخلي تمثل "تقنية قديمة".

رئيس تويوتا الجديد: البطاريات الصلبة والوقود الصناعي تحتاج مزيد من التطوير

بالعودة إلى تويوتا ، يعترف كوجي ساتو بأن الشركة التي يديرها الآن قد تكون متخلفة عن بعض المنافسين فيما يتعلق بعروض السيارات الكهربائية من خلال عدم تقديم مجموعة متنوعة من الطرز عديمة الانبعاثات، وفي بيان لاحق ، شدد على الجودة أكثر من الكمية: "لا يتعلق الأمر فقط بالأرقام كم عدد النماذج المتوفرة لدينا في السوق، ولكن بمدى جودتها للعملاء والبيئة."

 

ذهب رئيس الشركة المعين حديثًا إلى إضافة أن خفض الانبعاثات يجب أن يتم ليس فقط مع الهجينة، والكهربائية بالكامل، والمركبات الكهربائية ، والوقود الصناعي ، ولكن أيضًا باستخدام الهيدروجين، ولم يكن يشير بشكل صارم إلى خلايا الوقود ولكن أيضًا إلى محركات الاحتراق الداخلي المعدلة لتعمل بالهيدروجين ، والتي توجد بالفعل في سيارات السباق التجريبية GR Yaris و GR Corolla.

GR Corolla GR Yaris كوجي ساتو اكيو تيودا تويوتا

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