أخبار التكنولوجيا| طريقة جديدة للاختراق عن بُعد وهذه الهواتف هي الأكثر عرضة.. وما علاقة معاداة السامية؟.. إيلون ماسك: سأقول ما أريد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذر عدد من الباحثين في شركة NordVPN من طريقة اختراق جديدة تسمى GhostTouch والتي تمكن مقرصني الإنترنت من فتح هواتف ذكية معينة من مسافة محددة دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج ضارة، من خلال استخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة الإيماءات مثل التنصت.



تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها المميزة iQOO Neo 8 ، حيث من المتوقع أن تنطلق الهواتف في الصين في 23 مايو المقبل، حيث تحتوي المجموعة على نسخة أساسية مع هاتف iQOO Neo 8، ونسخة مميزة مع iQOO Neo 8 Pro .



في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب على الكثير من راغبي الشراء القيام بشراء هاتف ذكي يوفر إمكانات جيدة مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وعلى الرغم من ذلك تخصص شركات الهواتف عددا من إصداراتها كل عام بأسعار رخيصة تناسب الجميع.



يعتقد الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية أن الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي لا تخصص هواتف بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل، ولكن في الحقيقة تقوم شاومي وغيرها من الشركات المنافسة بتخصيص مثل هذه الهواتف سواء عن طريق علاماتها التجارية الفرعية أو ضمن فئات معينة مثل فئة A في سامسونج.



“سأقول ما أريد، وإذا كانت النتيجة هي خسارة الأموال، فليكن ما يكون”. هكذا رد رجل الأعمال إيلون ماسك على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب تغريداته المثيرة للجدل، والتي حملت في بعض الأحيان سخرية وتهكما، وفي أوقات أخرى كانت أحد أوجه نظريات المؤامرة، كما وصفها المنتقدون.



أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرا هاتفها Poco F5 Pro من الفئة المتوسطة، والذي حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين ومقيمي الهواتف الذكية، حيث ضم الهاتف عددا من الإمكانات الفائقة في الشاشة والكاميرا، إلى جانب الأداء الكبير من معالج كوالكوم المتميز.