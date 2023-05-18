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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| طريقة جديدة للاختراق عن بُعد وهذه الهواتف هي الأكثر عرضة.. وما علاقة معاداة السامية؟.. إيلون ماسك: سأقول ما أريد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر .. طريقة جديدة للاختراق عن بُعد وهذه الهواتف هي الأكثر عرضة


حذر عدد من الباحثين في شركة NordVPN من طريقة اختراق جديدة تسمى GhostTouch والتي تمكن مقرصني الإنترنت من فتح هواتف ذكية معينة من مسافة محددة دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج ضارة، من خلال استخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة الإيماءات مثل التنصت.      

 

بمواصفات جبارة .. فيفو تستعد لإطلاق العملاق iQOO Neo 8 Pro


تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها المميزة iQOO Neo 8 ، حيث من المتوقع أن تنطلق الهواتف في الصين في 23 مايو المقبل، حيث تحتوي المجموعة على نسخة أساسية مع هاتف iQOO Neo 8، ونسخة مميزة مع iQOO Neo 8 Pro .

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هواتف أوبو لمحدودي الدخل في السوق المصري


في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب على الكثير من راغبي الشراء القيام بشراء هاتف ذكي يوفر إمكانات جيدة مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وعلى الرغم من ذلك تخصص شركات الهواتف عددا من إصداراتها كل عام بأسعار رخيصة تناسب الجميع.

 

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل ممكن تشتريه من شاومي في السوق


يعتقد الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية أن الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي لا تخصص هواتف بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل، ولكن في الحقيقة تقوم شاومي وغيرها من الشركات المنافسة بتخصيص مثل هذه الهواتف سواء عن طريق علاماتها التجارية الفرعية أو ضمن فئات معينة مثل فئة A في سامسونج.

 

ما علاقة معاداة السامية؟.. إيلون ماسك: سأقول ما أريد |تفاصيل


“سأقول ما أريد، وإذا كانت النتيجة هي خسارة الأموال، فليكن ما يكون”. هكذا رد رجل الأعمال إيلون ماسك على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب تغريداته المثيرة للجدل، والتي حملت في بعض الأحيان سخرية وتهكما، وفي أوقات أخرى كانت أحد أوجه نظريات المؤامرة، كما وصفها المنتقدون.

 

بنصف سعر الفلاجشيب .. أحدث موبايل من شاومي بقدرات جبارة


أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرا هاتفها Poco F5 Pro من الفئة المتوسطة، والذي حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين ومقيمي الهواتف الذكية، حيث ضم الهاتف عددا من الإمكانات الفائقة في الشاشة والكاميرا، إلى جانب الأداء الكبير من معالج كوالكوم المتميز.

 

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